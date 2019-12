Pompei | il maltempo non risparmia neanche il Parco Archeologico

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Na) – La bomba d’acqua, provocata dalche ha colpito violentemente Napoli e la Campania nella giornata di ieri, non hatoildi. Per fortuna i danni nel sito Unesco sono stati limitati, celere l’intervento dei funzionari. A causa del forte vento, si è registrata neldila caduta di un pino nei pressi dell’angolo sud-ovest della Palestra Grandeana. Mentre nell’Antiquarium si è staccato un cupolino che faceva da copertura al tetto, ora in fase di sostituzione. “L’intervento dei funzionari – racconta Massimo Osanna, direttore del, ai microfoni dell’Ansa – addetti alla vigilanza e della squadra di manutenzione è stato solerte e continuo, nonostante le avverse condizioni climatiche che rendevano difficile operare“. Per questioni di sicurezza, inoltre, ...

