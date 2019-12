Polvieriera Migranti, in un centro 34enne tenta di sfilare pistola ad agente (Di sabato 14 dicembre 2019) Il fatto a Giugliano, in provincia di Napoli. Un 34enne non voleva essere trasferito in un’altra struttura. Ha colpito con calci e pugni un agente di polizia, costretto ad utilizzare lo spray Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca (Napoli) sono intervenuti ieri sera in via prima Traversa Ponte Riccio presso una struttura ricettiva che ospita … L'articolo Polvieriera Migranti, in un centro 34enne tenta di sfilare pistola ad agente proviene da www.meteoweek.com.

Leggi la notizia su meteoweek

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Polvieriera Migranti