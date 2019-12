Politica in subbuglio | Salvini cita un sondaggio “esplosivo” sulla Toscana Domani lo

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 14 dicembre 2019) In questa fase così delicata ogni spiffero fa agitare la scena, già scossa da guai veri (lo è quello della Popolare di Bari, che ha fatto rivivere con terrore a chi lo visse dal governo, ma anche a chi lo agitò dall’opposizione, l’affaire Etruria). Oggiera a Milano, e pressato sul caso delle elezioni emiliane e sulle voci di un’inerzia delle intenzioni di voto più favorevole a Bonaccini che alla Borgonzoni, dopo aver confermato fiducia per un successo della sua candidata ha aperto a sorpresa un’altra partita, quella. Nell’altra tradizionale roccaforte della sinistra si vota in primavera, e secondo il leader leghista sarà una sfida non impossibile. Anzi:ha fatto cenno a unche ha già in mano, perché è stata la Lega a commissionarlo alla Swg di Trieste, e che è stato realizzato lunedì scorso. Cosa si ...

DirittoeLiberta : RT @MarianoGiustino: La Banca centrale turca riduce il tasso d'interesse del 2%,portandolo al 12%.La #Lira perde ancora rispetto al #Dollar… -