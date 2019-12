Pierfrancesco Favino | chi è la moglie Anna Ferzetti | età | carriera | storia

Leggi la notizia su viagginews

(Di sabato 14 dicembre 2019)è la dolce metà del noto attore. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere su di lei. Viso pulito, occhi grandi e dolcissimi, fisico perfetto, simpatia, sensibilità, cultura:è quel che si direbbe una donna perfetta, e non a caso è riuscita a fare colpo su uno degli … L'articolo, chi è la: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Antonio96746177 : @yenisey74 Bravo eh Pierfrancesco Favino. - FPALATUCCI : @mediohermana Ti dico quello italiano: Pierfrancesco Favino per distacco. - framefound : Pierfrancesco Favino and Alba Rohrwacher in Cosa voglio di più (2010) -