Pezzi Unici | Margherita Tiesi Beatrice | “Sono stata presa a calci”

(Di sabato 14 dicembre 2019)difa una confessione choc: “Sonoa calci” Domenica 15 dicembre in prima serata su Rai1 tornacon il quinto episodio., che nella serie interpretaCorsi, figlia unica di Marcello (Panariello), ha svelato in una intervista a DiPiù di essereemarginata a scuola dai suoi compagni perchè era strana, non si truccava ed era un po’ trasandata: “Mi dicevano che ero brutta. Questo mi ha dato forza”. Perdidavvero dura esserein giro. Alle medie prendevano a calci lei e la sua cartella, come confessato dalla. Essere emarginata èuna fortuna perperchè ha formato il suo carattere: “Pensavo, ‘sono fatta così, sono felice, non faccio del male a nessuno e se non vi piaccio, pazienza. Di certo per ...

