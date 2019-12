Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ieri sera aundi soli 15 mesi hato accidentalmente unaal litio. Ilè statod’urgenza all’ospedale più vicino. Il bambino ora è fuori pericolo, ma dovrà rimanere ancora qualche ora sotto osservazione nella struttura di pediatria.di 15 mesiMai lasciare soli i propri bambini con oggetti così facili da ingerire. Undi soli 15 mesi ieri sera ahato unaal litio tra le mura domestiche. Immediatamente i genitori lo hanno portato all’ospedale più vicino, dove in pochi minuti un’equipe di pediatri, gastroenteroolgi e anastesisti ha provveduto a trasportarlo in salaria per l’intervento d’urgenza. Pochi attimi dopo aver estratto la, ilha accusato i primi segni di gastrite circoscritta, dovuta al rilascio del litio presente ...

notizieit : #Perugia, bimbo ingoia pila: operato d’urgenza - Florian34119048 : RT @Umbria24: Bimbo ingerisce una pila: operato d’urgenza all’ospedale di Perugia - UmbriaRadio : Perugia, bimbo di 15 mesi ingerisce una pila: operato e salvato -