Perugia | arrestato l’uomo che ha picchiato la ragazza “divertendosi”

(Di sabato 14 dicembre 2019) Qualche giorno fa aveva fatto clamore la denuncia sui social di una, che aveva postato le foto del suo volto tumefatto. La donna denunciava di essere stata picchiata dal compagno ed erano così scattate le indagini.adesso è agli arresti. Laha pubblicato tutto sui social Una giovanedi Bastia Umbra (), nei giorni scorsi ha deciso di farsi coraggio e di non subire passivamente una brutale violenza. In questi casi, purtroppo, non tutte le vittime riescono a farsi avanti, ma la giovane in questione ha pubblicato sul suo profilo Facebook 4 foto che mostravano il suo volto tumefatto. “Così mi ha ridotta divertendosi” è la frase shock che ha scritto, scatenando rabbia e viralità attorno alla sua denuncia. Rabbia rivolta versoche l’ha ridotta così, che nel frattempo veniva indagato dai carabinieri di Valfabbrica. Adesso è arrivata la notizia ...

