“Per la prima volta sul palco” Vanessa Incontrada lo presenta al pubblico ed emoziona

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Grande momento televisivo quello desiderato e realizzato fortemente da. Lo studio “20 Anni che siamo italiani” ha visto la presenza di Rossano Laurini, compagno delladal 2007. Non si può certamente dire che Rossano ami i riflettori, per cui la sua è stata una grande dimostrazione d’amore.non poteva che sottoporlo a miglior prova. Ma le sorprese non sono finite, perché il palco ha visto riunirsi un’altra coppia, quella formata da Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. L’atmosfera in studio è stata pensata all’insegna dell’amore e della complicità. Ad inaugurare la puntata ‘stravagante’, Anna e Gigi, che hanno duettato sulle note di ‘Un nuovo bacio’; unafinita l’esibizione, sono rimasti sul palco Gigi, Lady Tata e. Come non stupire tutti con un colpo di scena? Ecco, quindi, ...

nzingaretti : A Civita Castellana la giunta leghista taglia fondi per viaggi della #Memoria ad #Auschwitz. Sono preoccupato perch… - borghi_claudio : Per il #NOTAXDAY di sabato sarò la mattina al convegno di Milano e in pomeriggio prima a Lecco e poi a Mantova. Vi aspetto! - damore_marco : Alla fine della prima settimana di programmazione #limmortale supera i 4 milioni di incasso! Questo fine settimana… -