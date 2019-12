Per Cacciari le sardine sono l' ultima chance della sinistra

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) "Lao si fa pronta ad accogliere queste istanze o il suo destino è segnato. Ormai siamo agli sgoccioli, e vediamo anche cosa è accaduto in Inghilterra, ormaile ultimeprima di sparire". Così parlando all'AGI il professor Massimoha commentato la manifestazione delle '' in corso a Roma. Parlandoconsistente adesione alla manifestazione ha aggiunto che "c'erano milioni di persone anche all'epoca delle manifestazioni per la pace,20 anni che cimovimenti che appaiono e poi scompaiono, che riappaiono sotto altre forme,movimenti che mostrano la completa incapacità da parteforse politica didi comprenderle". "Bisognerebbe che le forze politiche, se ciancora, si mettessero ad interloquire con loro come negli anni '60 con grande fatica hanno fatto i sindacati e i partitiche, anche ...

News24Italy : #Per Cacciari le sardine devono incontrare i partiti - Iretnac : Entro due secondi in modalità Cacciari solo per dire CHE SONO ANNI CHE LO DICO! ANNI! - mimmodegasperis : Dopo il voto inglese i vari Cacciari e tutti gli altri intellettuali nonché giornalisti che per anni hanno gettato… -