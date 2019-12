Peones e capi | gara al tradimento

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Alessandro Sallusti Gente che va, gente che viene, cambi di casacca e minacce di secessione. In Parlamento ormai è un «liberi tutti» con scene da fine impero. Alle porte non ci sono i barbari, ma le elezioni anticipate, e tanto basta a creare il panico. Rispetto alla passata legislatura che segnò la cifra record di 566 cambi di casacca c'è però una novità. Oggi è infatti difficile stabilire se sono più ia tradire iper convenienza personale (salire su barche in prospettiva più sicure) o viceversa. Della prima categoria, a occhio e salvo eccezione, fanno parte i malpancisti di Forza Italia, partito al quale si possono muovere diverse critiche, ma non certo quella di avere cambiato idee e posizionamento strada facendo. Qui non avrei dubbi: chi scende dal berlusconismo lo fa per salvare non un'idea ma il posto. Meno chiara è invece la posizione dei deputati e ...

CarloCasagni : @fenderfretless @micheleboldrin Solo alcuni politici hanno questo potere; quelli al governo, capi partito e pochi a… -