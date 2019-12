Pensioni di parenti morti,37 denunciati

Trentasette persone sono state denunciate a Roma per aver percepitoe indennità di congiunti, con un danno di 3 mln per le casse di Inps e ministero delle Finanze. L'operazione è stata possibile grazie a un monitoraggio a tappeto da parte della Finanza Tra i casi quello di una donna che dal 1991 al 2017 ha ricevuto illecitamente la pensione di una parente per 300mila euro e quello di un professionista che non ha comunicato la morte del padre, avvenuta nel 1993, incassando fino al 2016 oltre 267mila euro.(Di sabato 14 dicembre 2019)