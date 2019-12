Pedullà | “Gattuso motivatissimo | oggi esordirà nel club che lo rende felice”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019), l’esperto di calciomercato di Sportitalia, lo scrive sul suo sito per presentare la sfida di quest’tra Napoli e Parma Alfredoscrive sul suo sito per argomentare la sfida di questo pomeriggio tra i partenopei e i ducali: “La sua prima volta, alle ore 18:00 contro il Parma. Rino Gattuso scopre il Napoli, ilche lofelice, ilche avrebbe voluto, non a caso prima delpartenopeo ha detto no a proposte (almeno una decina) provenienti dalla Serie A, ma anche da Cina, Russia e Emirati Arabi. Gattuso aspettava l’occasione giusta per dimenticare la dolorosa separazione dal Milan, arrivata inevitabilmente per una serie di motivi. Il Napoli gli trasmette motivazioni fortissime, ammesso che ne abbia davvero bisogno, semplicemente perché quelle fanno parte da sempre del suo dna. Rispolvererà il 4-3-3, sa di aver un compito complicato ...

