Paura e danni | il vento di Santa Lucia spazza la Sicilia FOTO

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di sabato 14 dicembre 2019) La tempesta diche si sta abbattendo sullaha già creatoe disagi in tutta l’Isola. Venti di burrasca si sono abbattuti ieri sul Palermitano e sul Trapanese, mentre sullaorientale piogge e raffiche disono continuate lungo la notte. Critica la situazione in numerosi centri della provincia di Palermo dalla fascia costiera all’entroterra. A Palermo sono decine gli alberi caduti lungo le strade dal centro storico alle periferie. Una palma storica è stata sradicata dalal Villino Florio. La palma ha divelto una ringhiera. Un altro grosso albero è caduto all’Istituto Enaudi. In via Vincenzo Di Marco un grosso ramo è finito sopra un’auto in sosta, danneggiandola. Alberi caduti a Falsomiele e Bonagia. Fortee mareggiata anche a Mondello dove sono caduti diversi alberi lungo i viali. A causa del fortesono caduti ...

sevenseasmarina : RT @serebellardinel: Ieri i #giornalai nonostante avessero tanto di cui parlarci,hanno solo detto #Raggi incapace #ScuoleChiuse, anche se a… - Giorgio_JD63 : RT @serebellardinel: Ieri i #giornalai nonostante avessero tanto di cui parlarci,hanno solo detto #Raggi incapace #ScuoleChiuse, anche se a… - Daviderel4 : RT @PossidonioGiord: Roma, vento da paura: alberi caduti e danni alle auto. Tra città e provincia 360 interventi -