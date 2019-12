Pattinaggio di figura | Campionati Italiani Bergamo 2019 | Guignard-Fabbri sul velluto

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Entrano nella fase clou le competizioni all’IceLab di, palazzo del ghiaccio che sta ospitando ididi; la terza giornata di gare si è aperta infatti con l’affascinante rhythm dance della danza sul ghiaccio. Come facilmente prevedibile i mattatori assoluti sono stati Charlène-Marco, i quali hanno pattinato per la terza volta il nuovo programma interpretato sulle musiche di “Grease“, presentato in occasione dell’NHK Trophy. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno dimostrato maggiore confidenza con la coreografia, incantando il pubblico presente grazie alla grande caratura tecnica, evidenziata da un grado di esecuzione elevatissimo nei cinque elementi pianificati, i quali hanno ottenuto il massimo del livello ad eccezione del pattern style type, in cui è stato assegnato livello 3 al cavaliere. ...

