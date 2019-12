Pattinaggio artistico | Campionati Italiani Bergamo 2019 | Della Monica-Guarise dominano lo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Con la specialità delle coppie si è chiusa la terza e penultima giornata deidi, in scena presso l’IceLab difino a domani, domenica 15 dicembre. Nello short programmassima categoria a posizionarsi agilmente in vetta alla classifica sono stati i favoriti Nicole-Matteo, protagonisti di una prestazione solida in cui hanno snocciolato un ottimo triplo salchow in parallelo e un buon triplo twist, chiamato di livello quattro come il sollevamento del gruppo cinque axel lasso, la sequenza di passi e la trottola. Raccogliendo livello 3 nella spirale e macchiando la prova con una caduta nel triplo rittberger lanciato gli atleti delle Fiamme Oro allenati da Cristina Mauri hanno guadagnato nel segmento 71.14 (38.82, 33.32), blindando così il titolo tricolore. In seconda posizione si sono piazzati Rebecca ...

