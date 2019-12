Passante rifiuta l’elemosina, nigeriano lo prende a sassate (Di sabato 14 dicembre 2019) Un uomo appena uscito dal supermercato si è barricato in auto quando un uomo di origini nigeriane lo ha aggredito a sassate per avere rifiutato l’elemosina. Una scena surreale quella che si è verificata questo pomeriggio a Casarano (Lecce), appena fuori da un supermercato della catena Eurospin. Uno dei clienti esce con la spesa in … L'articolo Passante rifiuta l’elemosina, nigeriano lo prende a sassate è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

