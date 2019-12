Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Laprevista per le 18:00 di oggi, sabato 14 dicembre 2019, è arinvio. Ilche si è abbattuto sulla città ha causatoalla copertura del Sanche potrebbero mettere ala sicurezza di tifosi e calciatori. Sono in corso i sopralluoghi delle autorità competenti.rinvio Alcuni pezzi del tetto dello stadio sono caduti, come appreso dagli addetti diServizi che hanno trovato dei cupolini in terra precipitati dal tetto dell’impianto a causa delle forti raffiche di vento. Le ipotesi in campo sono per ora due. Ladella Serie A potrebbe infatti essere rinviata, anche se ilsi è fermamente opposto a questa scelta. Se così fosse infatti Gattuso, che siede sulla panchina azzurra da solo quattro giorni, avrebbe più tempo per organizzare la squadra e partirebbe avvantaggiato. Se così non fosse ...

mainsport_it : RT @mainsport_it: Il #Napoli di Rino #Gattuso , sfida il #parma di Roberto D'Aversa , nella sedicesima giornata di #SerieATIM . Scopri le p… - notizieit : Partita #Napoli-#Parma a rischio: danni al San Paolo per il nubifragio - RaiNews : La partita è prevista per le 18 #NapoliParma -