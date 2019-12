PAGELLE Napoli Parma | Gervinho spacca il match | malissimo Insigne VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti delvalido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20:Ledei protagonisti deltra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP:FLOP:(4-3-3): Meret 7; Di Lorenzo 6, Koulibaly 5, (5′ Luperto 5,5) Manolas 6, Mario Rui 5; Zielinski 5, Allan 5,5 (62′ Mertens 6), Fabian Ruiz 5; Callejon 5, Milik 6,4,5 (78′ Lozano 6). All. Gattuso 5,5.(4-3-3): Sepe 6,5; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6,5, Gagliolo 6,5; Barillà 5,5 (66′ Grassi 6), Brugman 6, Hernani 6; Kulusevski 7, Cornelius (16′ Sprocati (77′ Pezzella)),7. All. D’Aversa 7 Arbitro: Di Bello 6 Leggi su Calcionews24.com

russotony79 : - cn1926it : RT @luca_disanto1: #NapoliParma, le mie pagelle: i miracoli di #Meret non bastano. Cercasi equilibrio ?? - luca_disanto1 : #NapoliParma, le mie pagelle: i miracoli di #Meret non bastano. Cercasi equilibrio ?? -