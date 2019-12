Oroscopo 2020 Vergine | Branko | le previsioni astrologiche dell’anno

Leggi la notizia su lanostratv

(Di sabato 14 dicembre 2019): ledei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile Dal nuovo libro di(“Calendario Astrologico”) in vendita dall’inizio di dicembre in tutte le librerie, riveliamo in questo articolo piccole indicazioni generali sulledell’del segno della, per ciascuno dei dodici mesi del nuovo anno. L’didelladice che a gennaio l’anno si aprirà con ‘razzi stellari’ caricati con carburante potentissimo, mentre a febbraio, pur essendo ilun anno speciale per la, le cose non andranno sempre per il verso giusto. Marzo, come spesso accade, sarà un mese estremamente dinamico, mentre aprile inizierà con un vivace primo quarto di Luna nel settore degli incontri.dizodiacali di maggio, giugno, ...

TERERABOTTI : Il volto della Fallaci non prometteva nulla di buono ??. ...na fatica ma una botta di culo? Brutto? - roblead : @giannigipi ma un oroscopo speciale per il 2020? un video di due ore almeno, con solo con le 'parti più ragionate'… - infoitcultura : Oroscopo 2020: i libri di Paolo Fox e Branko con le previsioni dell’anno -