Ordigno bellico a Brindisi | evacuazione per 53mila cittadini

(Di sabato 14 dicembre 2019) A poco più di un mese dal ritrovamento di unnel cuore di, sganciato durante i bombardamenti tra il 1940 e il 1941 e mai esploso, il giorno della grandeè arrivato. Domenica 15 dicembre inizieranno le operazioni di disinnesco e spostamento dell'contenente circa 100 chilogrammi di esplosivo, anticipate dall'obbligatoria del 60% della popolazione residente in città,persone su un totale di 87mila abitanti.L'è stato danneggiato durante le operazioni di scavo che hanno portato al suo ritrovamento e per questo motivo, temendo la possibile esplosione durante le operazioni di disinnesco sul posto, la zona rossa è stata fissata in un raggio di 1.617 metri.L'partirà dalle prime ore di domenica e dovrebbe concludersi nel pomeriggio, ma già dal pomeriggio di oggi chi vorrà potrà raggiungere le strutture messe a ...

LucianoQuaranta : RT @DeskAeronautico: Domenica mattina di chiusure per caccia alle lepri e rimozione di ordigno bellico - DeskAeronautico : Domenica mattina di chiusure per caccia alle lepri e rimozione di ordigno bellico - Genjuro75 : Il 15 a Brindisi la più grande operazione di evacuazione urbana di sempre - TGR Puglia -