Orco arrestato dalla polizia | su pc e cellulare materiale pedopornografico

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Sul suo pc elapostale ha scoperto una quantità enorme di. E’ finito così in manette nei giorni scorsi un uomo di 49 anni, residente a Napoli, finito nel mirino del CompartimentoPostale e delle Comunicazioni Campania, a seguito della segnalazione del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online (C.N.C.P.O.). L’attività di indagine, coordinataProcura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione – Fasce Deboli, ha consentito di ricostruire le condotte criminose poste in essere dall’uomo attraverso l’utilizzo della rete internet e finalizzate a procacciarsi. L’uomo è stato identificato attraverso l’analisi delle tracce informatiche relative alle connessioni di interesse investigativo e, a seguito di ...

