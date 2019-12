Operaio schiacciato da un cancello | trasportato d’urgenza al “Rummo”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn)- Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio odierno. Unsessantenne di Napoli che lavora al campo volo del comune saticulano è statoda undella porta carraia della struttura. È stato tirato fuori dai vigili del fuoco del distaccamento di Bonea ein codice rosso all’ospedale “Rummo” dal 118 per un trauma toracico. Il codice è stato valutato con il rosso per la pericolosissima dinamica, ma in realtà e per fortuna l’non ha rischiato nulla. L'articoloda und’urgenza al “Rummo” proviene da Anteprima24.it.

