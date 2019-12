Omicidio Gugliotta | solo 12 anni al nigeriano | rabbia dei familiari

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 14 dicembre 2019) Federico Garau Anche la Corte di Cassazione rigetta il ricorso contro la condanna a soli 12inflitta per l'di Maurizio, 51enne di Settimo Torinese barbaramente accoltellato ed ucciso la mattina del 15 ottobre del 2017, al profugoKhalid Be Greata. La vittima, coniuge di Carmela Caruso e padre di tre figli, quel maledetto giorno si trovava in compagnia di un amico e passeggiava per il mercato lungo via Carcano, quando fu aggredito dall'extracomunitario. Dopo aver estratto un coltello dalla lama di 15 centimetri, l'allora 27enne africano ferì a morte, colpendolo alla gola e ferendo anche l'amico della vittima che in quel momento si trovava in sua compagnia. Inutili i tentativi di rianimarlo, il signor Maurizio è deceduto poco dopo l'aggressione, mentre lo straniero ripuliva la lama del suo coltello e si accendeva una sigaretta prima ...

enr_gav : RT @CorriereTorino: Omicidio Gugliotta, rabbia della vedova: «Solo 12 anni di condanna per l’assassino, l... - CorriereTorino : Khalid De Greata uccise il 51enne per futili motivi. La Cassazione ha confermato il verdetto d'Appello - CorriereTorino : Omicidio Gugliotta, rabbia della vedova: «Solo 12 anni di condanna per l’assassino, l... -