Olivia Newton-John e John Travolta 41 anni dopo Grease | la foto che passa alla storia

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019) Esono ancora una volta Danny e Sandy, 41. Ladella reunion inaspettata, pubblicata sul profilo Instagram dell’attrice, passerà. E avrà fatto venire un colpo al cuore ai fan del film cult diretto da Randal Kleiser uscito nelle sale italiane nel lontano 1978. Quello è stato un anno d’oro per i due attori, come ricorda il sito Di Lei. E non solo perché in quel periodo entrambi raggiunsero il successo planetario grazie all’interpretazione di quei personaggi indimenticabili, ma anche perché nacque la loro amicizia. “Quando condividi quel genere di successo immediato e niente lo supera, condividi un legame – aveva raccontatoqualche tempo fa -. Io c’ero quandoè diventata madre, ha divorziato e ha perso sua sorella. Lei c’era quando mi sono sposato e sono diventato padre. È meraviglioso e pieno di ricordi ...

LauraDoldi_ : RT @cleopheas: RAGA JOHN TRAVOLTA E OLIVIA NEWTON-JOHN DI NUOVO NEI PANNI DI DANNY E SANDY A D O R O - ilmessaggeroit : #grease, #john travolta e Olivia Newton John 43 anni dopo: sono di nuovo Danny e Sandy - cleopheas : RAGA JOHN TRAVOLTA E OLIVIA NEWTON-JOHN DI NUOVO NEI PANNI DI DANNY E SANDY A D O R O -