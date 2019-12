Nuovo terremoto nel Mugello | scossa di 3 0 gradi a 5 km da Barberino

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una nuovadidi magnitudo 3.0 della scala Richter è stata registrata poco prima delle ore 18 in provincia di Firenze, a pochi giorni dallo sciame sismico che ha colpito la valle delnella giornata del 9 dicembre scorso. Stando a quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro del sisma è situato a circa 5 chilometri ad est del comune didel, mentre l’ipocentro sarebbe ad appena 8 chilometri di profondità. Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma la mente dei residenti è andata subito alladi 4.5avvertita lunedì scorso. DATI #RIVISTI #ML 3.0 ore 17:55 IT del 14-12-2019 a 5 km Edi(FI) Prof=8Km #INGV 23596201 https://t.co/7oeDjhrR2p — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 14, 2019

