Nuova maglia Napoli – Contro il Parma la Kombat District – VIDEO

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tramite Instagram, lo sponsor tecnico del, Kappa, ha diffuso lo spot per la quartadegli azzurri.il, ancora non é ufficiale il rinvio, ci sarà l’esordio dellauniforme delIl post social View this post on Instagram 1 city, 30s, 1 great love:is here. #KappaSport @officialsscA post shared by Kappa Sport (@kappa sport) on Dec 14, 2019 at 3:00am PST PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI– Vicenda Gattuso, De Laurentiis consigliato anche da Allegri Juventus – Ronaldo vorrebbe ritornare in Spagna, altri big lo seguirebbero La questione – Ancelotti deluso da Gattuso Calaiò: “Gattuso risponde all’identikit di un tecnico adatto al” Rossitto: “E’ stato negativo e rischioso mandar via Ancelotti” CLAMOROSO – ...

AmbCina : Il 10 dicembre, l'ambasciatore Li Junhua ha visitato la nuova sede dell' @Inter ? e ha ricevuto una maglia firmata… - cararosss : il mio portafoglio dopo aver visto la maglia nuova: - IavaroneToni : Napoli, ecco la nuova Kombat Disctrict: sulla maglia i quartieri della città -