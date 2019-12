Nuoto | tutti i qualificati dell’Italia a Tokyo 2020 Gli azzurri che hanno strappato il

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gli Assoluti invernali dia Riccione sono andati in archivio e sono stati in pochi ad ottenere il pass olimpico per. I limiti fissati dalla FIN, anche per la vicinanza di un evento internazionale come gli Europei in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna), non erano affatto semplici e quindi, per molti, anche la scelta di puntare direttamente ai Campionati primaverili, previsti dal 17 al 21 marzo, dove gli standard saranno un po’ più “morbidi”, era un po’ obbligata. Sono stati quindi Nicolò Martinenghi (100 rana), Simona Quadarella (1500 stile libero), Margherita Panziera (200 dorso) e Gregorio Paltrinieri (1500 stile libero) a conquistare il pass a Cinque Cerchi, mettendo in vasca prestazioni di ottimo livello. In particolare il ranista lombardo, è riuscito a realizzare il nuovo record italiano della distanza di 58″85, primo uomo in Italia ...

