Nuoto | orari e programma Campionati Italiani 2019 invernali 14 dicembre | guida tv

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ultima giornata di gare a Riccione per idi. Nella piscina romagnola saranno in palio gli ultimi pass olimpici per gli azzurri del. Osservati speciali in vasca saranno Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Margherita Panziera. Le “3P” del nostro movimento vorranno far vedere ottime cose nei 200 stile libero, nei 1500 stile libero e nei 200 dorso, cercando anche il colpo dal punto di vista cronometrico. Non sarà affatto facile, perché i limiti imposti dalla FIN sono di livello internazionale e centrare l’obiettivo sarà la vera sfida.(14):tv, streaming, gare e stili La rassegna sarà coperta in tv e in streaming da Rai Sport sia per le batterie mattutine che per le finali pomeridiane. OA Sport seguirà l’evento con le consuete DIRETTA LIVE ...

