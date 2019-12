Nuoto | Margherita Panziera | “Sono felicissima | voglio essere protagonista alle Olimpiadi

Leggi la notizia su oasport

"Pensavo di morire…ma sono veramente contentissima per il tempo. Sotto il 2'07" in questo periodo e meglio rispetto a quanto avevo fatto nella finale mondiale a Gwangju è tanta roba. Questo significa che posso preparare leda". Sono queste le parole di un'emozionatache, quest'oggi, nella piscina di Riccione ha ottenuto il successo nei Campionati Italiani diin vasca lunga e soprattutto ha staccato il biglietto per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. 2'06″59 il crono dell'atleta nostrana, scesa circa di 1″ rispetto al tempo richiesto dalla FIN per qualificarsi (2'07″5). Una prova di grande spessore per la nostra portacolori che, in vista dell'appuntamento nipponico, vuol farsi valere.

