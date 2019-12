Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gli Assoluti invernali dia Riccione sono già un ricordo e la vasca romagnola ha riservato a Nicolò Martinenghi, Margherita Panziera, Gregorio Paltrinieri e Simona Quadarella la certezza di essere alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli standard assai impegnativi previsti dalla Federazione sono stati assorbiti dagli atleti e per loro quindi la via è spianata. Tuttavia, il campionato nostrano è stato, per il livello medio, di altissimo profilo, confermando quello che si era già manifestato anche a livello internazionale nei recenti Europei in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna). La grandemessa in mostra al Tollcross Swimming Center si è riverberata nella manifestazione italiana, nonostante in tanti fossero un po’ in riserva. E’ il caso dei nuotatori dei 200 stile libero maschili. Nell’atto conclusivo sono stati, infatti, ben sei i rappresentanti del Bel ...

Eurosport_IT : VAI MARGHERITAAAA! TI ASPETTIAMO A TOKYO ?????? Panziera super nei Campionati assoluti di nuoto a Riccione: la venet… - virginiaraggi : ??A ROMA GLI EUROPEI DI NUOTO 2022 Roma ospiterà nel 2022 la 35esima edizione dei Campionati Europei di nuoto. La… - OA_Sport : Nuoto, Campionati italiani 2019: sei uomini sotto l’1’48” nei 200 sl. Una profondità che fa ben sperare in ottica 4… -