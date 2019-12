Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Paltrinieri | Pellegrini | Panziera a voi | sognando Tokyo

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Siamo ai titoli di coda degli Assoluti invernali dia Riccione, manifestazione qualificante per le Olimpiadi di2020. La vasca romagnola sarà teatro di sfide interessanti e l’effetto “3P” sarà il tema della giornata. Ci si riferisce a Gregorio, Federicae Margherita. Pochi dubbi sul ritenere i nuotatori citati come i protagonisti più attesi. Il carpigiano, non al meglio della condizione, sarà al via dei 1500 stile libero, cercando di realizzare il limite FIN di 14’45″0. Non un obiettivo semplice per Greg, che ha scelto di gareggiare solo su questa distanza proprio per le criticità di salute menzionate. Nelle trenta vasche, il campione olimpico di Rio 2016 spera di avere buone sensazioni e di chiudere il cerchio, dopo aver interrotto il “digiuno”, con quell’oro continentale magnifico a Glasgow in ...

