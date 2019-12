Nuoto | Campionati Italiani 2019 | Gregorio Paltrinieri d’autorità vince i 1500 sl e

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) La classe non è acqua.regala una chiosa d’autore neidia Riccione, manifestazione valida per il pass olimpico per Tokyo 2020. Nella vasca lunga romagnola il carpigiano era atteso nella sua gara e il tempo limite di 14’45″0 non era dei più semplici visto lo stato di salute non ottimale (sotto antibiotici) e le fatiche degli Europei in vasca corta a Glasgow (Gran Bretagna), dove ha ottenuto l’oro continentale che gli mancava da un po’. Le trenta vasche sono la sua casa e Greg, impostando una velocità di crociera da 29″3/29″4 ogni 50 metri, ha creato il vuoto. Il passo è stato da record europeo nei primi 800 metri e la voglia di far bene era molta. Nell’ultima parte c’è stato un piccolo calo, ma la qualificazione non è mai stata in pericolo ed è arrivato il 14’42″66, tempo ...

