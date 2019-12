Nuoto | Campionati Italiani 2019 | batterie 14 dicembre Federica Pellegrini passeggia nei

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ultima giornata dineiinvernali di. Nella piscina di Riccione, ultime heat prima delle finali del pomeriggio che assegneranno i pass a Cinque Cerchi per Tokyo 2020. Nei 200 dorso uomini il migliore della mattinata romagnola è stato Luca Mencarini in 2’00″76, che ha preceduto di 4 centesimi Christopher Ciccarese (2’00″80) e il primatista italiano Matteo Restivo (2’01″22). Si preannuncia una bella battaglia nel pomeriggio per il successo, anche se il raggiungimento del crono richiesto appare complicato (1’55″8). Discorso un po’ diverso nella medesima distanza al femminile: la campionesse d’Europa in vasca lunga e corta Margherita Panziera l’idea di staccare il biglietto per il Giappone ce l’ha e il 2’08″30 del mattino convince decisamente. La veneta dovrà nuotare, ...

