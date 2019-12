Notte bianca a Napoli “abusiva” | arrivano i vigili | stop al concertone

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Clamoroso in centro storico storico a. Blitz della polizia locale, interrotto ilprevisto a piazza del Gesù Nuovo per lad’Arte 2019. Stando alle primissime indiscrezioni, iavrebbero contestato l’assenza di alcune autorizzazioni relative al montaggio dei palchi. L’evento era stato promosso e organizzato dalla Municipalità 2 e dal Comune di. All’arrivo della municipale in piazza era presente anche il sindaco Luigi de Magistris. Durissimo il commento di Gianfranco Gallo, direttore artistico dell’evento: “Pensavo di avere visto tutto, stasera abbiamo toccato il fondo”. L'articoloalproviene da Anteprima24.it.

