Non si installano solo le luminarie | gli amici a quattro zampe nei pensieri del Comune

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoFinalmente i cestini dedicati alla raccolta delle deiezioni canine. L’installazione dei tanto agognati cassonetti è cominciata questa mattina e interesserà le aree adiacenti agli spazi verdi della città. Il primo cestino è stato montato a piazza Roma, nei pressi dei giardinetti. Non un evento straordinario, si dirà. Ma dopo le polemiche degli scorsi mesi, con il sindaco Mastella che era arrivato persino a minacciare la chiusa del corso ai nostri, il ‘passo in avanti’ merita una segnalazione. Inoltre, è stata avviata anche l’installazione, nelle zone di maggiore passaggio della città, dei nuovi cestini porta-rifiuti dove sarà possibile conferire plastica, indifferenziata e carta. L'articolo Non sile: glineidelproviene da Anteprima24.it.

