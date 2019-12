Nina Moric torna su Instagram e scrive | “Sono ai domiciliari”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) Negli ultimi mesi, una delle showgirl più amate in Italia preoccupa i fan per via della sua incostante attività social.è apparsa saltuariamente, di recente, sui suoi profili. Negli ultimi giorni, però, la modella croata èta ad attivarsi su, pubblicando una foto che immortala Carlos, il figlio che la stessa ha avuto dal suo matrimonio con l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. «Arriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli». LEGGI ANCHE:e il post su Bibbiano. Visualizza questo post suArriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli. ♥️ Un post condiviso da(@) in data: 12 Dic 2019 alle ore 12:50 PST Quest’ultime sono le emozionanti parole che laha riportato ...

zazoomblog : Nina Moric poco presente sui social: “Sono ai domiciliari” - #Moric #presente #social: #“Sono - notizieit : Nina Moric poco presente sui social: “Sono ai domiciliari” - DonnaGlamour : Nina Moric: “Sono ai domiciliari”. Su Instagram l’ultima provocazione -