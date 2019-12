Nina Moric poco presente sui social | “Sono ai domiciliari”

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo aver postato gli scatti della vacanza estiva ad agosto 2019,si era allontanata dainon condividendo più foto sul suo profilo Instagram e realizzando stories sempre più sporadicamente. A distanza di 4 mesi, la donna è tornata ha spiegato con sagacia e ironia il motivo della sua assenza.assente daiha condiviso una fotografia in bianco e nero che ritrae il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, accompagnata dalla frase “Arriverà un momento in cui i figli cammineranno da soli, ma tu dovrai essere lì ad osservarli“. Tantissimi i like e i commenti scritti dai suoi seguaci, preoccupati di non averla vista per così tanto tempo. Da chi elogia la bellezza del ragazzo a chi sottolinea che da una grande donna nasce un uomo, laha risposto a molti dei numerosi complimenti. Ma a far discutere è stata una sua esternazione ...

