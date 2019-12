Niccolò Agliardi | papà affidatario | «Se c’è amore | è famiglia»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 14 dicembre 2019)Riflettori puntati su. Per fortuna, vien da dire, perché il messaggio che lancia il cantautore milanese è nobile e stimolante. Durante lo show «20 anni che siamo italiani», in prima serata su Rai Uno, si è esibito insieme a Vanessa Incontrada sulle note della splendida «Di cosa siamo capaci», poi ha accennato alla sua esperienza di. Sì perché, ha avuto due ragazzi in affido che gli hanno cambiato la vita: «Sensazioni incredibili», ci aveva già raccontato ad ottobre, presentando il suo romanzo «Per un po’ – Storia di unpossibile» (Salani), «che ti trasformano e arricchiscono». Andiamo con ordine, quando ha iniziato a pensare all’affidamento? «Nel 2013, quando mi sono occupato delle musiche della serie tv “Braccialetti rossi”. ...

tweetpersecen1 : Cosa c'è di nuovo in Niccolò Agliardi - BlitzQuotidiano : Niccolò Agliardi a 20 anni che siamo italiani: la paternità a tempo, il duetto con Vanessa - zazoomnews : Sul palco insieme a Vanessa Incontada per un’esibizione da brividi. Ma sapete chi è Niccolò Agliardi? - #palco… -