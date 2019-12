Netflix sotto accusa | cercherebbe di favorire nomination e premi corrompendo i critici

Leggi la notizia su movieplayer

(Di sabato 14 dicembre 2019)a causa di alcuni viaggi e doni lussuosi che potrebbero 'corrompere' iin vista delleaicinematografici, ma il colosso streaming ha respinto le accuse.è al centro di una polemica suscitata da un articolo del The Washington Post in cui si sostiene che cerchi di ottenereoffrendo aiviaggi e regali costosi.però ha respinto con fermezza le accuse con un comunicato ufficiale. Un lungo servizio pubblicato dal quotidiano proietta qualche ombra sulla cifra record di 61ottenute ai Critics' Choice Awards, in parte grazie alle candidature assegnate a The Irishman, Storia di un matrimonio, Dolemite Is My Name e I due Papi., nel corso del 2019, avrebbe provato a "corrompere" isfruttando almeno quattro ...

