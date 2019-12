' Ndrangheta | si dimette il presidente della Val d' Aosta

Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 14 dicembre 2019) IlRegione Valle d', Antonio Fosson, ha annunciato oggi le proprie dimissioni durante una riunione straordinaria di maggioranza a Palazzo Regionale.La decisione di farsi da parte è legata all'avviso di garanzia ricevuto dalla Direzione Distrettuale Antimafia per un presunto scambio elettorale politico mafioso legato ad un'inchiesta sul condizionamento delle Elezioni Regionali del 2018 in Valle d'da parte.Antonio Fosson risulta indagato insieme a due assessori regionali - Laurent Viérin e Stefano Borrello - e al consigliere regionale Luca Bianchi per scambio elettorale politico mafioso.Queste le parole di Fosson nell'annunciare le proprie dimissioni:Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito e anche per salvaguardare la mia personale dignità profondamente ferita per le infamanti ipotesi che vengono formulate ...

