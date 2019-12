Natale a Napoli | torna l’albero dei desideri alla Galleria Umberto

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Contro ogni pronosticodidelladisembra resistere alle mire dei ‘ladruncoli’ che ogni anno privano i cittadini napoletani del loro simbolo natalizio. A metà del mese di dicembreè ancora lì ed è subito diventato un’attrattiva per tutti, turisti compresi che si divertono a scattare foto e ad esprimere loroo di. Tanti bigliettini bianchi, scritti in varie lingue: cinese, spagnolo, inglese. Letterine che rivestonoscritte da adulti e bambini, sogni e richieste di chi vuole vivere la magia delnella speranza di ricevere in dono la realizzazione dei propri. Le richieste sono tantissime, divertenti ed originali, c’è chi a chiesto di trovare marito, chi invece cerca pace e serenità ma addirittura, in linea con i disagi degli ultimi tempi, ha chiesto il ...

