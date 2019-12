Napoli | rapina e ricettazione | due giovani arrestati dalla Polizia

Tentativo di rapina a Napoli - feriti tabaccaio e vigile : arrestato 19enne : Un tabaccaio ed un agente della Polizia municipale sono rimasti feriti in modo non grave in un Tentativo di rapina avvenuto a Napoli; il bandito, un 19enne con precedenti, è stato arrestato....

Rapina in banca nel cuore di Napoli : banditi in fuga nel sottosuolo con 110mila euro : Raid dei Rapinatori nel cuore di Napoli. La banda del buco ha fatto irruzione nei locali della Crédit Agricole Italia in via Bartolomeo Chioccarelli, alle spalle del corso Umberto,...

Rapina iPhone a Napoli - la polizia lo insegue : incidente con lo scooter - è grave : Individuato grazie al servizio di geolocalizzazione del telefono cellulare l'uomo che la scorsa notte, alle 2,30, ha Rapinato una ragazza in via Giacinto Gigante a Napoli con la minaccia di una...

La rapina nella villa di Allan è l'ultima di una lunga serie a Napoli : I ladri di nuovo in azione a Napoli contro un giocatore partenopeo. È stata svaligiata la casa del centrocampista Marques Allan, uno dei fautori della 'rivolta' negli spogliatoi del San Paolo contro il ritiri imposto dal presidente Aurelio De Laurentis. Il furto è stato compiuto nella villa di Pozzuoli in cui abita il giocatore. Indaga la Digos dopo la denuncia sporta dallo stesso giocatore brasiliano. Il calciatore, che era al piano ...

Napoli - Presa la banda dei rapina-orologi : assalto ai turisti nel centro storico : Assicurata alla giustizia tutta la banda dei rapina-orologi che prendeva di mira i turisti nel centro storico di Napoli con un collaudato sistema di appostamento, pedinamento e fuga. La polizia ha...

Napoli : commerciante morto dopo rapina - bandito assolto da accusa omicidio : Condannato a otto anni per tentata rapina, assolto dall?accusa di omicidio (morte come conseguenza di altro reato). È il verdetto del giudice Verricchio nei confronti di Luigi...

