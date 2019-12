Napoli-Parma | Rinvio escluso | possibili porte chiuse

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il violento nubifragio che ha colpito la città durante la notte ha arrecato danni notevoli allo stadio San Paolo.è stata, fino a pochi minuti fa, a rischio. E’ spettata al GOS la decisione in merito allo svolgimento o meno dell’evento, in programma oggi pomeriggio alle ore 18.00. Si va versi il si, anche se la partita potrebbe giocarsi a. La tettoia dello stadio non sembra garantire stabilità: numerosi cupolini hanno subito danni e non è da escludere che altri possano cadere sulle tribune. Il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) ha dato l’ok per lo svolgimento di, anche se non sono da escludere riduzioni di pubblico o addirittura la scelta di giocare a. L’ipotesiè stata totalmente bocciata dal, desideroso di giocare nonostante le condizioni dello Stadio San Paolo. E’ previsto dunque il ...

