Napoli-Parma | la decisione sul rinvio slitta alle 15 30

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Si è ancora in attesa di capire cosa succederà circa l’ipotesi che la partita di ogginon venga disputata dopo che il maltempo ha danneggiato alcuni cupolini. Ha parlato a proposito anche il responsabile del Comune diAttilio Auricchio “Cupoloni non scoperchiati, presentano solo delle spaccature. In mezzo al campo sono stati ritrovati dei pezzi. Le verifiche si ultimeranno verso le 15:30. Rischiopiuttosto remoto, valutiamo possibile chiusura parziale. Il rischio diperè piuttosto remoto, ma le decisioni appartengonoautorità preposte, faremo di tutto per giocarla. Potrebbe essere disputata con porte chiuse, porte aperte o porte parzialmente aperte” L'articolo, lasul15.30 ilsta.

GoalItalia : Gli emiliani contro il rinvio di #NapoliParma: pensano che sia una scusa per dare più tempo a Gattuso ?? - DiMarzio : #NapoliParma, le ultime dal #SanPaolo: rischio rinvio. Ecco perché - goal : Carlo Ancelotti's managerial career so far ?? ???? Reggiana ???? Parma ???? Juventus ?? ???? Milan ???????????????? ?????????????? Chelsea… -