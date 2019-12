Napoli-Parma | al San Paolo inizia l’era Gattuso | le formazioni ufficiali

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Gennaroper la sua prima volta sulla panchina delrispolvera il 4-3-3 contro il. Non ci sarà Maksimovic squalificato, in porta gioca Meret con al centro della difesa la coppia Koulibaly-Manolas e sugli esterni Di Lorenzo da una parte e Mario Rui dall’altra. In mediana spazio a Fabian, Allan e Zielinski. Davanti il tridente formato da Insigne, Milik e Callejon.(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne. All.:: In attesa L'articolo, al Sanl’era: leproviene da Anteprima24.it.

