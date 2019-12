Napoli-Parma 1 a 2 | male la prima di Gattuso | gli azzurri cercano la vittoria ma vengono

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Parte nel peggiore dei modi l’avventura di Rinosulla panchina del, dopo l’esonero di Carlo Ancelotti. Nel match del San Paolo, rimandato di mezz’ora a causa del maltempo che ha provocato danni allo stadio, glidi risollevare la testa dopo il periodo nero in campionato. Ma di fronte trovano unattento e letale in contropiede, avvantaggiato anche dalle leggerezze difensive dei partenopei che, dopo aver raggiunto il pareggio, si fanno superare all’ultimo minuto di recupero. Per gliil match parte subito in salita: al ‘4 uno svarione difensivo di Koulibaly, che liscia clamorosamente il pallone, lancia in campo aperto Kulusevski che, davanti a Meret, non sbaglia e porta in vantaggio gli emiliani. Nella corsa per cercare di rimediare all’errore, il difensore partenopeo riporta anche un infortunio muscolare e ...

