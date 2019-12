Napoli Parma 1-1 LIVE | Meret salva gli azzurri

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Allo Stadio San Paolo, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Luigi Fontana, inviato a) – Allo Stadio San Paolo,si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 4′avanti – Errore clamoroso di Koulibaly, Kulusevski recupera palla e insacca. Vantaggio per i ducali. 5′ Si fa male Koulibaly – Nell’occasione del vantaggio del, infortunio muscolare per Koulibaly, costretto a lasciare il campo. Entra Luperto al suo posto. 11′ Occasione per Zielinski – Respinta corta della difesa del, Zielinski raccoglie ma il suo tiro viene ribattuto da Bruno Alves. Pericoloso ilda qualche minuto. 12′ Insigne spreca – Grande azione di ...

sscnapoli : La Società Sportiva Calcio Napoli comunica che l’incontro Napoli-Parma, in programma oggi allo stadio San Paolo, av… - GoalItalia : Gli emiliani contro il rinvio di #NapoliParma: pensano che sia una scusa per dare più tempo a Gattuso ?? - SerieA : Comunicato ufficiale: la gara Napoli-Parma si giocherà alle 18,30, anzichè alle 18 come inizialmente programmato. ??… -