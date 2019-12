Napoli-Parma 0-1 al 45esimo Inizio horror | poi meglio Palo di Gervinho

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Gattuso si presenta in tuta alla prima da allenatore del. Il richiamo sarriano è fin troppo evidente, così come il 4-3-3. L’è da incubo. Ilnon c’è con la testa. In quattro minuti, Koulibaly commette due strafalcioni. E sul secondo, al quarto minuto, ilsegna. Kulusevski si invola, entra in area e batte Meret sul primo. Nel tentativo di recuperare, Koulibaly si fa anche male e viene sostituito da Luperto. Per il senegalese un infortunio muscolare. Ilè sotto choc. Anche Luperto perde incredibilmente il pallone ma ilper fortuna sbaglia l’ultimo passaggio. Lentamente la squadra di Gattuso comincia a dare segnali di vita. Gattuso schiera il 4-3-3, lascia Mertens fuori e schiera Milik al centro dell’attacco. Insigne a sinistra, Callejon a destra. Ilcresce dopo il decimo minuto. Si comincia a intravvedere qualche ...

