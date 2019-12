Napoli | liceo Genovesi senza aule | lezioni in biblioteca o in palestra | la rivolta degli

Leggi la notizia su ilmattino

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sos: cento studenticlassi,ino in aula magna, folla in, rotazioni fino al sabato pomeriggio. Tutto per una trattativa burocratica non risolta tra Comune e...

europa_per : Ci stiamo organizzando per l'Infopoint sull'UE che faremo sabato 14 dicembre nel corso della Notte d'Arte a Napoli.… - rep_napoli : Liceo vittima dei ladri ad Avellino, la dirigente restituisce le chiavi alla Provincia [aggiornamento delle 19:31] - NotizieFrance : Napoli, scuole nel mirino: vandalizzata la succursale del Liceo Caccioppoli -