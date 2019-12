Napoli | Giuntoli | «Grande dispiacere per Ancelotti Rinnovo Mertens? Dico che…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il direttore sportivo del, Cristiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del match contro il Parma Pochi minuti prima del fischio d’inizio di-Parma, Cristianoha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.– «Resta unper unallenatore e unapersona come, ci ha dato tanto in campo e fuori dal campo. Per il resto non voglio dire altro». GATTUSO – «Ogni tanto si vede che ha fatto un percorso sia nelle categorie inferiori che tra i giovani. E’ molto giovane, ma ha una grandissima personalità. E’ già un gran conoscitore del mestiere, sebbene lo faccia da 6-7 anni»E CALLEJON – «Il presidente è stato fantastico, è stato con noi e ci ha supportato in questo cambio allenatore. Ha dato tranquillità e serenità. I dialoghi con i ...

